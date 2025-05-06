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Bilecik'te Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te Hıdırellez geleneği, Kırklar Tepesi'nde dualar ve şükür namazıyla renklendi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 08:18
Bilecik'te Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez geleneği, Kırklar Tepesi'nde gerçekleştirilen törenlerle yaşatıldı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek şükür namazı kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehir genelinden gelen katılımcılar, 'yatır' olduğuna inanılan Kırklar Tepesi'nde buluşarak, burada bulunan Kırklar Camisinde sabah namazının ardından dua etti. Daha sonra, dileklerine göre gül ağacının dibine para gömen vatandaşlar, ev ve beşik resmi çizecek şekilde tebeşir kullandı.

Belediyeden Huzur ve Bereket Dilekleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, etkinlikte yaptığı açıklamada, geleneklerin sürdüğü bu özel günde huzur ve bereket dileğinin yanı sıra aileleri için sağlık talep ettiklerini belirtti. Başkan, ayrıca “Belediyemiz için bol rızık ve hayırlı işler nasip olmasını diledim.” ifadesini kullandı.

Hıdırellez'in Anlamı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Prof. Dr. Refik Arıkan, Hıdırellez gününün doğayla kurulan bağın ve kadim halk inançlarının önemli bir göstergesi olduğunu belirtirken, dileklerin tutulması ve ateş üzerinden atlanmanın Hıdırellez'in vazgeçilmez ritüelleri arasında yer aldığını söyledi.

Arıkan’a göre, Hıdırellez hem toplumsal birlikteliği güçlendiren hem de bireysel umutları tazeleyen bir kültürel miras olarak her yıl çeşitli kutlamalarla yaşatılmaktadır. Kırklar Tepesi, bu anlamda önemli bir merkez konumundadır.

Etkinlikten Görüntüler

Etkinliğe katılan 67 yaşındaki Bilge Subaşı, her yıl Hıdırellez günü Kırklar Tepesi'ne geldiğini vurgulayarak, “Hepimiz burada toplandık, namaz kıldık ve dualar ettik. Dileklerimiz kabul olsun.” dedi. Ayrıca 64 yaşındaki Sevgi Yangın ise İstanbul'dan gelerek etkinliğe katıldığını ve dua ettiklerini belirtti.

Hıdırellez etkinlikleri sadece Kırklar Tepesi ile sınırlı kalmayıp, Bilecik'in diğer bölgelerinde de hayat buldu. Merkez Çukurören köyünde, vatandaşlar sabah saatlerinde Hasmakam mevkiinde buluşarak şifalı kaynak suyundan abdest aldı ve dua etti. Osmaneli ilçesinde de Hıdırellez dolayısıyla vatandaşlar, her yıl sadece 6 Mayıs'ta ortaya çıkan şifalı sudan yararlanmak için bölgeyi ziyaret etti.

Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki Kırklar Camisi'nde...

Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, caminin bahçe bölümünde yer alan ve yatır olduğuna inanılan mezarın başında dua ederek, dilekte bulundu.

Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki Kırklar Camisi'nde...

Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, caminin bahçe bölümünde yer alan ve yatır olduğuna inanılan mezarın başında dua ederek, dilekte bulundu.

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