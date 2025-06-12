DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

Bilecik'te 'Huzur ve Güven' Uygulamasına Vali Sözer Öncülüğünde Katılındı

Bilecik’te yapılan 'huzur ve güven' uygulamasına Vali Faik Oktay Sözer de katıldı, güvenlik denetimleri geniş çapta gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 23:30
Bilecik'te 'Huzur ve Güven' Uygulamasına Vali Sözer Öncülüğünde Katılındı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulaması büyük ilgi gördü. Uygulama kapsamındaki denetimlere Vali Faik Oktay Sözer de katıldı.

Yaklaşık 400 personelin yer aldığı sabit yol uygulaması yanı sıra kafe ve eğlence merkezleri de denetlendi. Asayiş, trafik ve narkotik ekipleri, uygulama süresince bazı araçları durdurarak kontrol etti ve sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Vali Sözer, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Denetimlere katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sözer, şunları belirtti: 'Amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak.'

Sözer, ayrıca suçun önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı. 'Güvenlik güçlerimiz, Bilecikli hemşerilerimizin, gece gündüz demeden kamu güvenliğini temin etmek için görev başında,' diyerek güvenlik çalışmalarına destek verdi.

Bu kapsamda 4,150 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında 115 umuma açık iş yeri denetlenirken, trafik denetimlerinde ise 1,196 araç ve motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, toplam 141 bin lira trafik cezası kesilen 30 araç belirlendi ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 43 metruk bina incelenirken, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve...

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Vali Faik Oktay Sözer de uygulama noktalarını ziyaret ederek, polislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!