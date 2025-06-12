Bilecik'te 'Huzur ve Güven' Uygulamasına Vali Sözer Öncülüğünde Katılındı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulaması büyük ilgi gördü. Uygulama kapsamındaki denetimlere Vali Faik Oktay Sözer de katıldı.

Yaklaşık 400 personelin yer aldığı sabit yol uygulaması yanı sıra kafe ve eğlence merkezleri de denetlendi. Asayiş, trafik ve narkotik ekipleri, uygulama süresince bazı araçları durdurarak kontrol etti ve sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Vali Sözer, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Denetimlere katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sözer, şunları belirtti: 'Amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak.'

Sözer, ayrıca suçun önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı. 'Güvenlik güçlerimiz, Bilecikli hemşerilerimizin, gece gündüz demeden kamu güvenliğini temin etmek için görev başında,' diyerek güvenlik çalışmalarına destek verdi.

Bu kapsamda 4,150 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında 115 umuma açık iş yeri denetlenirken, trafik denetimlerinde ise 1,196 araç ve motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, toplam 141 bin lira trafik cezası kesilen 30 araç belirlendi ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 43 metruk bina incelenirken, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Vali Faik Oktay Sözer de uygulama noktalarını ziyaret ederek, polislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.