Bilecik’te İzinsiz İnşaat Atığı Döken Kişiye Ceza

Bilecik Zabıta ekipleri, belediye çöp sahasına izinsiz inşaat atığı döken kişiyi tespit ederek 'Çevreyi ve doğayı kirletmek' suçundan cezai işleme tabi tuttu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:07
Bilecik’te İzinsiz İnşaat Atığı Döken Kişiye Ceza

Bilecik’te İzinsiz İnşaat Atığı Döken Kişiye Ceza

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye çöp sahasına izinsiz inşaat atığı döken kişiyi yaptığı kontroller sonucunda tespit etti ve hakkında tutanak tutuldu.

Yapılan İşlem

Şüpheli hakkında 'Çevreyi ve doğayı kirletmek' suçundan cezai işlem uygulandı. Olay, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetimleri sırasında ortaya çıktı.

Atıkların Kabulü ve İzin Süreci

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, inşaat alanlarının açılması sırasında ortaya çıkan temiz toprak ve taş atıkları için alınacak izin belgesiyle Bilecik Belediye Başkanlığı’na ait hafriyat alanına döküm yapılabileceği belirtildi.

Kirli inşaat atıkları ve benzeri malzemeler içinse, gerekli izin belgesi alınarak il sınırları içerisinde bulunan özel geri dönüşüm noktalarına bırakılabileceği vurgulandı. Her iki tür atık için gerekli dilekçe ve izin işlemlerinin Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Başkanın Çağrısı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sürdürülebilirliği açısından vatandaşların duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekti. Başkan Subaşı, vatandaşların atıkları belirlenen alanlara, izin dahilinde dökmeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca, mobilya ve benzeri büyük hacimli atıkların toplanması için vatandaşların 0228 214 90 00 numaralı telefondan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak destek alabilecekleri kaydedildi.

BİLECİK’TE İNŞAAT ATIĞINI KAÇAK DÖKEN VATANDAŞA CEZA KESİLDİ

BİLECİK’TE İNŞAAT ATIĞINI KAÇAK DÖKEN VATANDAŞA CEZA KESİLDİ

BİLECİK’TE İNŞAAT ATIĞINI KAÇAK DÖKEN VATANDAŞA CEZA KESİLDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek