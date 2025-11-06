Bilecik’te İzinsiz İnşaat Atığı Döken Kişiye Ceza

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye çöp sahasına izinsiz inşaat atığı döken kişiyi yaptığı kontroller sonucunda tespit etti ve hakkında tutanak tutuldu.

Yapılan İşlem

Şüpheli hakkında 'Çevreyi ve doğayı kirletmek' suçundan cezai işlem uygulandı. Olay, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetimleri sırasında ortaya çıktı.

Atıkların Kabulü ve İzin Süreci

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, inşaat alanlarının açılması sırasında ortaya çıkan temiz toprak ve taş atıkları için alınacak izin belgesiyle Bilecik Belediye Başkanlığı’na ait hafriyat alanına döküm yapılabileceği belirtildi.

Kirli inşaat atıkları ve benzeri malzemeler içinse, gerekli izin belgesi alınarak il sınırları içerisinde bulunan özel geri dönüşüm noktalarına bırakılabileceği vurgulandı. Her iki tür atık için gerekli dilekçe ve izin işlemlerinin Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Başkanın Çağrısı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sürdürülebilirliği açısından vatandaşların duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekti. Başkan Subaşı, vatandaşların atıkları belirlenen alanlara, izin dahilinde dökmeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca, mobilya ve benzeri büyük hacimli atıkların toplanması için vatandaşların 0228 214 90 00 numaralı telefondan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak destek alabilecekleri kaydedildi.

