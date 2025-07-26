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Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 Ton Çöp Toplandı

Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, 20 ton çöp toplanarak orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 18:22
Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 Ton Çöp Toplandı

Bilecik'te Çevre Dostu Etkinlik

Bilecik Belediyesi, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, 20 ton çöp topladı. Kent Ormanı Yediler mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, son günlerde orman yangınlarıyla ciddi mücadele verdiklerini vurguladı.

Ormanlarımızı Koruyalım

Başkan Subaşı, Kent Ormanı'nda birçok atığın bulunduğunu belirterek, "Çöp toplarken birçok şişe kırığı ve izmarit gördük. Bilinçsizlikle mücadele edebilmek adına vatandaşlarımızla buluştuk. Buradaki atıkları toplamaya çalışıyoruz. Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ciğerlerimizi koruyalım. Onlar bizim geleceğimiz. Nefesi ancak onlar olduğunda alabiliyoruz," dedi.

Başkan Subaşı, temiz bir çevrede birlikte yaşamanın önemine dikkat çekerken, son günlerde yaşanan orman yangınlarına den değindi. "Önceki gün Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan, ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında 10 canımız gitti. Küçücük bilinçsizlik, birçok canın ve ailenin ocağının sönmesine sebep oldu," diye ekledi.

Toplumsal Farkındalık İçin Birlikte Çalışıyoruz

Etkinliğe belediye personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hep birlikte, doğayı koruma adına verilen bu mücadelede 20 ton çöp toplanarak önemli bir farkındalık yaratıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak...

Bilecik Belediyesi tarafından orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 20 ton çöp toplandı.

Bilecik Belediyesi tarafından orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak...

Bilecik Belediyesi tarafından orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 20 ton çöp toplandı.

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