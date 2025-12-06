Bilecik'te motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik merkezinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay, Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Küçük Sanayi Sitesi dalçık üstünden üniversite istikametine seyir halindeki Y.A. yönetimindeki 34 MZY 971 plakalı motorlu bisiklet ile petrole giriş yapmak isteyen S.A. idaresindeki 11 AU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motorlu bisiklet sürücüsü Y.A. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralıya olay yerinde gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

