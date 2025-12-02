Bilecik'te Motosiklet Kontrolden Çıkarak Köprüden Düştü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan 26 ABS 458 plakalı motosiklet, refüje çarpıp 3 metre yükseklikteki köprüden düştü; sürücü Mehmet Ç. yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:53
Bozüyük İçköy Kovalıca mevkiinde kaza: Sürücü yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Kovalıca mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir motosiklet, önce yolun sağında bulunan refüje çarptı, ardından yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu.

Kaza, 26 ABS 458 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Ç. idaresindeki araçta meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yetkililer, yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

