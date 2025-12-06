Bilecik’te Neslihan Kurt’tan Dünya Engelliler Günü Kahvaltı Desteği

Bilecik'te işletmeci Neslihan Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrencilere kahvaltı sponsorluğu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:44
Sosyal sorumluluk örneği olarak Dünya Engelliler Günü'nde öğrencilerle buluştu

Bilecik’te bir işletmeci olan Neslihan Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerinin sabah kahvaltısına sponsor oldu.

Kahvaltı programı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler keyifli bir sabah geçirirken, yapılan destek toplumda farkındalık oluşturdu.

Program çerçevesinde, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik adımların önemi de vurgulandı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bu anlamlı günde öğrencilerimizin mutluluğuna katkı sunan Neslihan Kurt ve ailesine teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılık için şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

