Bilecik'te Organ Bağışı: 22 Yaşındaki Barış Kılıç Dört Hastaya Umut Oldu

Bilecik’te beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Barış Kılıç’ın bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen dört hastaya umut oldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:40
Bağışlanan organlar nakil bekleyen hastalara hayat verdi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Barış Kılıç'ın ailesi, evlatlarının organlarını bağışlayarak dört kişiye umut oldu.

Kalp, karaciğer ve böbrekleri nakil için sırada bekleyen hastalara verilecek şekilde ayrıldı.

Hastane, Barış Kılıç anısına özel bir etkinlik düzenledi. Hastane mescidinde okutulan mevlidin ardından hastane personeline ve vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Barış’ın ailesi, en zor anda büyük bir insanlık örneği göstererek başka hayatlara umut oldu. Organ bağışı, yaşamın en değerli mirasıdır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı organ bağışına duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

