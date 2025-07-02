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Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenler İçin Konteyner Kurulumları Devam Ediyor

Bilecik'teki orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için konteyner kurulumları hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 14:19
Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenler İçin Konteyner Kurulumları Devam Ediyor

Bilecik'te Sakarya'da çıkan ve Gölpazarı ile Osmaneli ilçelerinde etkili olan orman yangınları, birçok evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için başlatılan konteyner kurulumları hızla devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın sonrası durumu yakından takip eden Vali Faik Oktay Sözer'in, konteyner kurulum çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi. Vali Sözer, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini vererek, güvenli barınma olanakları sağladıklarını vurguladı.

Sözer, ''Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmadık ve bırakmayacağız. Bu süreci devlet-millet dayanışması ile en güçlü şekilde atlatacağız. Bu topraklarda yeşeriş nasıl birlikte olduysa, küllerinden doğuş da birlikte olacak'' dedi.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman...

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için başlatılan konteyner kurulumları devam ediyor.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman...

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için başlatılan konteyner kurulumları devam ediyor.

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