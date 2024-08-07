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Bilecik'te Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin ve köylülerin ortak çabasıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:21
Bilecik'te Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk bir alanda meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın İhbarı ve Ekiplerin Müdahalesi

Dereköy bölgesindeki yangın için yetkililer, acil yardım çağrısında bulundu. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine ait itfaiye birimleri, Orman İşletme Şefliği, jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alevlerin Yayılma Hızı ve Köylülerin Desteği

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, köylülerin ve profesyonel ekiplerin iş birliği ile evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından soğutma işlemleri devam etti.

Arıların Saldırısı ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Bölgedeki bir evin bahçesinde bulunan arı kovanlarından çıkan arılar, yangına müdahalede bulunan bazı köylüleri sokarak sorun yarattı. Bu duruma sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangının Çıkış Sebebi Araştırılıyor

Yangın, köyde yaklaşık 10 dekar arazide zarara neden oldu. Olay sonrası yangının çıkış sebebi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

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