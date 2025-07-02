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Bilecik'te Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 10:46
Bilecik'te Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Cengiz A. (50) yönetimindeki 38 AKN 974 plakalı otomobil, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın ardından, kaza ile ilgili olarak 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yaralanan sürücü ile aynı aileden Reyhan (43), Büşra (21), Zeliha (23) ve Berra A. (14), sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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