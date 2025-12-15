Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Osmaneli, Selimiye Köyü mevkiinde kaza
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Enes Y. idaresindeki 34 HD 9974 plakalı otomobil ile Veli D. idaresindeki 34 GOB 008 plakalı motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Veli D. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
