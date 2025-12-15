DOLAR
Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:47
Osmaneli, Selimiye Köyü mevkiinde kaza

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Enes Y. idaresindeki 34 HD 9974 plakalı otomobil ile Veli D. idaresindeki 34 GOB 008 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Veli D. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

