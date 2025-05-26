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Bilecik'te Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına, çadırları uçurdu ve devrilen ağaçlar nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:02
Bilecik'te Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bilecik'te, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kentte ciddi bir olumsuzluk yarattı.

Fırtına, İstiklal Mahallesi'nde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kurulan çadırları uçurarak büyük zarar verdi. Bu sırada çadır altında kalan bir görevli, hafif yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca Beşiktaş Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde bir devrilen ağaç, park halindeki bir araca zarar verirken, 500 Evler Sitesi Marmara Caddesi'nde de başka bir ağaç devrildi. Bu sırada bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları keserek yolları ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle yaşanan bu olumsuzluklar, cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi...

Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı. Beşiktaş Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verdi.

Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi...

Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı. Beşiktaş Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verdi.

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