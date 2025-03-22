Bilecik'te Samanlıktan Eve Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın ihbarının ardından AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda samanlık ve depo olarak kullanılan ahşap yapı kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, alevlerin sıçradığı 3 katlı evde de hasar oluştu.

Yangında Can Kaybı Olmadı

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar olay yerinde incelemelerde bulundu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangına 14 dakika içinde müdahale ettik. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybımız yok. Ailemize geçmiş olsun, devletimiz bütün imkanlarıyla buradadır." dedi.

Yangın nedeniyle köyde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.