Bilecik'te Silahlı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Bilecik Kent Ormanı'nda tartışma sonrası bir kişiyi silahla öldüren H.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:30
Bilecik'te Silahlı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Silahlı Cinayet Olayı

Bilecik'te, 7 Ağustos'ta Kent Ormanı'nda gerçekleşen silahlı cinayet olayı şok etkisi yarattı. Cengiz U. ile H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., elindeki tüfekle Cengiz U.'ya ateş açtı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olay yerinde hayatını kaybeden Cengiz U.'nun cansız bedeni, hemen ardından yapılan incelemelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan H.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı.

Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Bu trajik olay, Bilecik'te güvenlik güçleri ve toplumda ciddi endişelere yol açmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

