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Bilecik'te Su Tahliye Kanalına Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Bilecik'te su tahliye kanalına devrilen otomobilde 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:29
Bilecik'te Su Tahliye Kanalına Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Bilecik'te Kaza: 5 Yaralı

Bilecik'te, otomobilin yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay, A.B. (63) idaresindeki 54 H 2740 plakalı aracın, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Bayırköy beldesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara hızlıca müdahale etti. Kaza sonucunda yaralanan sürücü A.B. ile birlikte aynı aileden G.B. (33), A.B. (13), M.B. (8) ve M.B. (5) sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bilecik'te otomobilin yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi...

Bilecik'te otomobilin yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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