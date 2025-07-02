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Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:10
Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Çayköy Karadere mevkisinde bulunan tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi.

Alevlerin hızla yayılmasının ardından, nar bahçelerine sıçrayan yangına anında müdahale eden ekipler, yangını seralara ulaşmadan kontrol altına almayı başardı. Yangın esnasında bölgedeki önemli isimler arasında yer alan Kaymakam İrem Ayşegül Çetin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Şu an için bölgedeki yangın sonrası soğutma çalışmaları sürmektedir.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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