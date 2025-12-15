Bilecik'te Trafik Güvenliği: Motosiklet ve ATV Denetimleri

Bilecik'te Trafik Güvenliği İçin Motosiklet ve ATV Denetimi

Bilecik il merkezinde, trafikte can kayıplarını önlemek ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerin Odak Noktası

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda kask ve koruyucu ekipman kullanımı başta olmak üzere sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Eksikliklere Yönelik İşlemler ve Bilgilendirme

Denetimler sırasında kask ve koruyucu ekipmanları eksik olan sürücüler hem bilgilendirildi hem de mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, güvenli bir yolculuğun kurallara uyan ve bilinçli sürücülerle mümkün olduğuna dikkat çekti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Unutma, kendini korumak elinde. Ekipmanını tam kullan, yolda güvenle ilerle" ifadelerini kullandı.

BİLECİK'TE TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN MOTOSİKLET VE ATV DENETİMİ