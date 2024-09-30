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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Pazaryeri'nde meydana gelen kazada bir kamyonet ve iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 00:32
Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kazanın oluştuğu yer olan Karaçalı mevkiinde, Z.K. (67) yönetimindeki 11 EN 264 plakalı ayçiçeği yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Yağmur T. (35) idaresindeki 26 AIE plakalı araçla, Hülya D. (47) tarafından sürülen 26 HD 699 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kaza neticesinde sürücü Zeki K. yaralanırken, diğer araçlarda bulunan 6 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili ihbarın ardından bölgede çok sayıda polis ve jandarma ekibi görevlendirildi.

Yaralı Zeki K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleyi takiben Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanan yol, belediye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi...

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi...

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi...

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi...

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

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