Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenler için Konteynerler Kuruluyor

Sakarya'dan başlayarak Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçrayan orman yangınları, evlerini kaybeden birçok vatandaşı zor durumda bıraktı. Bu durumla ilgili harekete geçen yetkililer, afet bölgesinde konteyner kurulum çalışmalarına başladı.

Valilikten Açıklama

Bilecik Valiliği, konteyner kurulum çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Faik Oktay Sözer, yangın alanına giderek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde altyapı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Sözer, yangınlardan etkilenen hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin altını çizerken, “Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı devletimizin güvencesi altındadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Devlet, tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşın yanında.” şeklinde konuştu.

İnceleme Ekibi

Vali Sözer'in inceleme gezisine, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da eşlik etti.

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için konteynerler kurulmaya başladı.

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için konteynerler kurulmaya başladı.