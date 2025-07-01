DOLAR
39,85 -0,1%
EURO
47,12 -0,29%
ALTIN
4.293,87 -1,53%
BITCOIN
4.252.457,03 0,8%

Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Bilecik'teki orman yangınları sonrası mağdur olan vatandaşlar için konteynerler kuruluyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 14:05
Bilecik'te Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenler için Konteynerler Kuruluyor

Sakarya'dan başlayarak Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçrayan orman yangınları, evlerini kaybeden birçok vatandaşı zor durumda bıraktı. Bu durumla ilgili harekete geçen yetkililer, afet bölgesinde konteyner kurulum çalışmalarına başladı.

Valilikten Açıklama

Bilecik Valiliği, konteyner kurulum çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Faik Oktay Sözer, yangın alanına giderek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde altyapı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Sözer, yangınlardan etkilenen hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin altını çizerken, “Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı devletimizin güvencesi altındadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Devlet, tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşın yanında.” şeklinde konuştu.

İnceleme Ekibi

Vali Sözer'in inceleme gezisine, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da eşlik etti.

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman...

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için konteynerler kurulmaya başladı.

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman...

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için konteynerler kurulmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta 6,5 Kilogramlık Beyaz Kötek Balığı Avlandı
2
ABD, Kuzey Kore'ye Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçme Çağrısı Yaptı
3
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Türkiye, Balkanlar'daki İstikrarın Temel Unsuru
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!
6
İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
7
Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar için Babalar Günü Futbol Maçı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!