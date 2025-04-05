Bilecik'te Yaralı Leylek Tedavi Altında: 'Pınar' İyileşiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde elektrik tellerine çarpıp yaralanan bir leylek, tedavi için hayvan barınağına alındı.

Özellikle Soğucakpınar köyünde vatandaşlar tarafından bulunan leylek, ardından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada yaklaşık 15 gündür tedavi olan leyleğe, bakım personeli tarafından 'Pınar' adı verildi.

Pınar, zaman zaman serbest bırakılarak, yetkililerin gözetiminde barınakta dolaşma imkanı buluyor.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine verdiği demeçte, yaralı leyleğin kanatları ile ayaklarında çarpma sonucu oluşan yanık ve darbelere rastlandığını aktardı. Tetik, leyleğin tedavi sürecinin titizlikle devam ettiğini vurguladı.

"Kanadıyla ayaklarındaki gerekli tedavi işlemleri tamamlandı. Şu anda kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Bakım alanımızda misafir etmeye devam ediyoruz. Tamamen iyileştikten sonra da kendisini doğaya salacağız," diyen Tetik, Pınar’ın iyileşme süreci hakkında bilgi verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünde elektrik tellerine çarpıp yaralanan, merkez personelince "Pınar" koyulan leylek, ilçedeki hayvan barınağında tedaviye alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünde elektrik tellerine çarpıp yaralanan, merkez personelince "Pınar" koyulan leylek, ilçedeki hayvan barınağında tedaviye alındı.