Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı: Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı

Bilecik yeni güne yoğun sisle uyandı; kent merkezi ile Şeyh Edebali Türbesi ve Pelitözü Gölpark sisle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:01
Bilecik yeni güne yoğun bir sis tabakasıyla uyandı. Sonbaharın yavaş yavaş kışa bıraktığı bu günlerde, sabahın erken saatlerinde şehrin üzerine yoğun sis çöktü.

Şehir Silueti Sisle Değişti

Kent merkezinde görüş mesafesi yer yer azalırken, sis kentin tarihi dokusuna farklı bir estetik kattı. Şeyh Edebali Türbesi, Pelitözü Gölpark ve şehir manzarası, sis bulutları arasından zaman zaman görünerek kartpostallık kareler oluşturdu.

Vatandaşlar Görüntüledi, Bazıları İse Yorum Yaptı

Vatandaşlar sisli sabahı cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları bu havayı 'Kışın habercisi' olarak değerlendirdi.

