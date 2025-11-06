Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı: Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı

Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı
Bilecik yeni güne yoğun bir sis tabakasıyla uyandı. Sonbaharın yavaş yavaş kışa bıraktığı bu günlerde, sabahın erken saatlerinde şehrin üzerine yoğun sis çöktü.
Şehir Silueti Sisle Değişti
Kent merkezinde görüş mesafesi yer yer azalırken, sis kentin tarihi dokusuna farklı bir estetik kattı. Şeyh Edebali Türbesi, Pelitözü Gölpark ve şehir manzarası, sis bulutları arasından zaman zaman görünerek kartpostallık kareler oluşturdu.
Vatandaşlar Görüntüledi, Bazıları İse Yorum Yaptı
Vatandaşlar sisli sabahı cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları bu havayı 'Kışın habercisi' olarak değerlendirdi.
