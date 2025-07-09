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Bilecik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol verme yüzünden çıkan tartışmada 21 yaşındaki İsmail S.S. silahla hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:22
Bilecik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü

Bilecik'te Yol Verme Tartışması Silahlı Kavga ile Sonlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol verme meselesi yüzünden meydana gelen bir tartışma, trajik bir sona yol açtı. Kasımpaşa Mahallesi Necip Hoca Sokak'ta gerçekleşen olayda, İsmail S.S. (21) ile M.S. (39) arasında yol verme yüzünden bir tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda, M.S, İsmail S.S.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yapılan ihbar neticesinde olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralı İsmail S.S., kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı M.S., emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürdü.

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