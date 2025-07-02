Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te, Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarında kendiliğinden meydana gelen orman yangını, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz ve 37 iş ve hizmet aracı ile yangınla mücadele etti. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangının yayılması önlendi.

Şu an için soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmaya koyulmuş durumda. Yangın bölgelerinde, önümüzdeki günlerde yapılacak incelemelerle daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları ve yangının çevreye verdiği zarar, dronla görüntülendi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları ve yangının çevreye verdiği zarar, dronla görüntülendi.