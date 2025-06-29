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Bilecik'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi

Sakarya'da başlayan orman yangını Bilecik'te 14 yerleşim yerini etkiledi. Zarar gören alanlar dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:23
Bilecik'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi

Bilecik'te meydana gelen orman yangını, büyük bir felakete yol açtı. Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü başlayan yangın, kısa sürede Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı ve yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı.

Yangına, karadan arazözler ve iş makineleri; havadan ise helikopter, uçak ve insansız hava araçları (İHA) ile birlikte 1000'in üzerinde personel müdahale ediyor. Yangın sırasında, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde toplam 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

Yangın sonrası dronla çekilen görüntüler, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha büründüğünü gösteriyor. Çalışmalar devam ederken, ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesi sürüyor.

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla...

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla...

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

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