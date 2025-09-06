DOLAR
Bilecik'ten Filistin'e Destek: İHH'den Küresel Sumud Filosu Çağrısı

İHH Bilecik Şubesi, Gazze için acil insani koridor ve Türkiye öncülüğünde Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:51
Bilecik'ten Filistin'e Destek: İHH'den Küresel Sumud Filosu Çağrısı

İHH Bilecik Şubesi: Gazze'deki saldırılar tahammül edilemez

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Çakmak, soykırım suçunun açıkça işlendiğini ve sivil halka uygulanan ablukayla Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini vurguladı.

Çakmak ayrıca uluslararası hukuk açısından Filistin'de tüm suçların işlendiğini bildirerek, "Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu görüyor ve ortak iradeyi değerli buluyoruz. Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz ancak Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Dernek, Gazze'deki mevcut ablukanın kaldırılması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğini belirtti ve şu çağrıyı paylaştı:

"Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır. Acil insani yardım amaçlı olarak karadan ve havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için ilgili birimlerin hızla görevlendirilmesi gerekmektedir. Bildirideki Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısını çokça önemsiyoruz. Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil, bütün insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır."

İHH Bilecik Şubesi, insani yardımın deniz, kara ve hava yollarıyla hızlıca ulaştırılması ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

