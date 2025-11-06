Bilecik'ten Organ Bağışına Güçlü Destek

Dr. Ferhat Damkacı, Bursa'daki 'Organ bağışında bölgesel koordinasyon' toplantısına katıldı; bölge illerinin performansı değerlendirildi ve iş birliği kararları alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:59
Bursa Bölgesi 'Organ bağışında bölgesel koordinasyon' toplantısı Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bursa'da düzenlenen 'Organ bağışında bölgesel koordinasyon' toplantısına katıldı. Toplantı, Bursa Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan Bursa Bölgesi'nin sağlık yöneticileri, organ nakil koordinatörleri ve hastane idarecilerini bir araya getirdi.

Gündemde, organ bağışı süreçlerinin güçlendirilmesi, bağış oranlarının artırılması ve toplumda farkındalığın yükseltilmesi konuları yer aldı. Toplantıda bölge illerinin organ bağışı performansları değerlendirildi ve iller arasında koordinasyonun artırılmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Ferhat Damkacı, kent genelinde yürütülen çalışmaları aktararak şu ifadeleri kullandı: "Organ bağışıyla bir hayatın yeniden yeşermesine vesile olmak, yapılabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Her bağış, bir umut, bir yaşam demektir".

Program, iller arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik alınan kararlarla sona erdi ve uygulamaya dönük iş birliği adımlarının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

