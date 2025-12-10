Bilecikli hayırseverden Yenipazar'da tüm öğrencilere mont ve bot desteği

Kaymakam Mehmet Salih Uçar öncülüğünde okullarda tek tek teslim edildi

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde yıllarca eğitim camiasına emek vermiş hayırsever, ilçedeki tüm öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Yardım paketleri, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar’ın öncülüğünde okullara gönderildi ve yetkililer tarafından öğrencilerle tek tek buluşturuldu. Dağıtım çalışması sırasında ilçe genelindeki okullar düzenli şekilde ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması sağlandı.

Kaymakam Uçar, yapılan destek için hayırsevere teşekkür ederek, bölgedeki dayanışma ve vefa duygusunun önemine vurgu yaptı.

"Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, bu topraklarda kurduğumuz gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir zamanlar ilçemiz için büyük emekler vermiş olan hayırseverimizin, yıllar sonra yine evlatlarımızın yanında olması hepimize derin bir vefa duygusu yaşattı. İyiliği, emeği ve gönül zenginliğiyle örnek olan hayırseverimize ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyor; bu anlamlı desteklerinin çocuklarımızın hayatında kalıcı bir iz bırakacağına inanıyoruz" dedi.

Yetkililer, benzer desteklerin devam etmesini dileyerek, eğitime ve çocukların refahına yapılan yatırımların toplum için uzun vadeli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

