Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar

Erzincan Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu

Binali Yıldırım, Erzincan Adliye Sarayı bahçesinde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni adli yılda davaların gecikmeden karara bağlanmasını temenni etti ve adaletin her şeyin önünde gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım sözlerine, adalet duygusunun ve hukuk devleti anlayışının güçlendirilmesinin ülkenin itibarını artıracağına dikkat çekerek başladı: "Ne kadar adalet duygusu yükselmişse, hukuk devleti anlayışı hakim olmuşsa, o devlet hem vatandaşları tarafından hem de dünya devletleri tarafından çok daha güvenilir, saygı duyulur bir ülke haline gelir."

Adaletin zedelenmesine neden olabilecek olgulara da değinen Yıldırım, 15 Temmuz sürecinde Adalet Bakanlığı ve yargı mensuplarının tutumunu övdü ve bu döneme ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini yok etmeye çalışan bazı terör unsurlarının bünyemize sirayet etmesi sonucu FETÖ gibi maalesef zihnimizde adalet duygusunu zedeleyebilecek birtakım hususlar olmuştur. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum ve bundan da gurur duyuyorum. 15 Temmuz FETÖ'nün hain kalkışması esnasında saatler içinde durumdan vazife çıkaran ve ülkemizin birliğini, dirliğini, bağımsızlığını yok etmeye çalışan bu alçak örgüt mensuplarına karşı, en önce harekete geçen kurumlarımızdan birisi Adalet Bakanlığımız olmuştur. Oradaki vatansever savcılarımız, hakimlerimiz olmuştur. O gece bünyedeki bütün terör unsurları tevkif edilmiş ve böylece ülkemizi yıkma yönündeki gayretleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır."

Yıldırım, hukuk insanlarının sorumluluğuna işaret ederek meslek gruplarının rolünü şöyle özetledi:

"Tabii ki adalet her şeyin önünde gelmeli. Zenginlik, zengin olmak, refah içinde olmak bir ülkeyi yukarılara taşımaz. Ne kadar adalet duygusu yükselmişse, hukuk devleti anlayışı hakim olmuşsa, o devlet hem vatandaşları tarafından hem de dünya devletleri tarafından çok daha güvenilir, saygı duyulur bir ülke haline gelir. Dolayısıyla ülkemizin yeni Türkiye Yüzyılı'nda dünya devletleri içerisinde hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla tesis etmiş bir demokratik laik cumhuriyet olarak yerini alabilmesi için siz hukuk insanlarına çok büyük görev düşmektedir."

Verilecek kararların hukuk devleti çıtasını yükselteceğini belirten Yıldırım, yargı süreçlerindeki aktörlerin bağımsızlığına güvenini şu sözlerle dile getirdi:

"Vatandaşın meselelerini savunma tarafında barolarımız, avukatlarımız iddialarda bulunan tarafta savcılarımız ve davayı, nihai sonuçlandıran hakimlerimiz elbette ki hukuka göre bağımsız ve tarafsız anayasamızda tarif edilen yargının esaslarına göre kararlarını en iyi şekilde vereceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Vereceğiniz kararların başarı oranı hukuk devleti çıtamızı daha da yukarıya taşıyacaktır. Ben bu duygularla yeni adli yılınızın bu güzel yeni adalet sarayında güzel hizmetlere, güzel işlere vesile olmasını diliyor ve bir kez daha adli yılın ilimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Programda ayrıca Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli toplumsal huzur ve güvenin temelinin adalet olduğunu vurgularken, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Yavuz Özcan da adaletin tecellisi için emek veren yargı mensuplarına başarılı bir yıl diledi.

Programa; Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Aktaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Barosu Başkanı Avukat Emre Bölükbaşı, kamu kurumlarının müdürleri, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.