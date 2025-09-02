DOLAR
Bingöl'de 45 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma ekiplerinin Ilıcalar beldesinde düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi; 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:03
Jandarma kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara devam ediyor.

Jandarma ekiplerince, merkez Ilıcalar beldesinde yol kenarında park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 kolye ucu ile 3 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, ifadelerinin alınmasını takiben serbest bırakıldı.

