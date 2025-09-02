Bingöl'de 45 tarihi sikke ele geçirildi

Jandarma kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara devam ediyor.

Jandarma ekiplerince, merkez Ilıcalar beldesinde yol kenarında park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 kolye ucu ile 3 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, ifadelerinin alınmasını takiben serbest bırakıldı.

Bingöl'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi.