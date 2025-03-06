Bingöl'de 49 Okulda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bingöl'de Deprem Haftası Kutlaması: 49 Okulda Tatbikat

Bingöl'de, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla 49 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke katılımıyla düzenlenen tatbikat, Vali Güner Orbay Ortaokulu'nda yapıldı.

Gerçek Senaryo ile Uygulama

Tatbikatta öğrencilere bilgilendirme yapan Bingöl MEB AKUB Lideri Serhat Bürke, öğrencileri “çök, kapan, tutun” hareketleriyle deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitti. Senaryo gereği okuldan tahliye işlemi gerçekleştirilerek, yaralanan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

30 Bin Öğrenci Tatbikata Katıldı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Usta, 49 okuldaki 30 bin öğrenci ile tatbikat yaptıklarını belirtti. Hafta sonuna kadar 64 bin öğrencinin tatbikatlara katılacağını ifade eden Usta, depremin değil, depreme hazırlıksızlığın can kaybına neden olabileceğini vurguladı.

Uluslararası İşbirliği ve Önemli Mesajlar

Valilik olarak uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri yaptıklarına dikkat çeken Usta, "Japonya, depremlerin ön hazırlığı açısından çok ileri bir ülke. Bu anlamda Bingöl Valiliği olarak JICA Türkiye Ofisi ile çalışmalarımız bulunuyor. Olası bir deprem için çocuklarımızla beraber dayanıklı binalarımızla hazırlıklı olduğumuzu düşünüyoruz," dedi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke'nin Gözlemleri

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke, Bingöl'deki fay hatları ile ilgili bilgiler verdiklerini ve afet riskini azaltma konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Daisuke, Bingöl'deki tatbikatın Japonya'daki tatbikatlardan farklı olduğunu ifade ederek, "Burada gerçeğe yakın bir senaryo uygulandı. Herkesin enerjik bir şekilde katıldığı bu tatbikat benim için oldukça ilginçti," dedi.

Bingöl'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kentteki 49 okulda tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği okuldan tahliye işlemi gerçekleştirildi, yaralanan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı.

Bingöl'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kentteki 49 okulda tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği okuldan tahliye işlemi gerçekleştirildi, yaralanan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı.