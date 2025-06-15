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Bingöl'de Babalar Günü'ne Özel Doğa Kampı Düzenlendi

Bingöl'de Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen Baba-Çocuk Doğa Kampı, katılımcılara doğa ile buluşma fırsatı sundu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:40
Bingöl'de Babalar Günü'ne Özel Doğa Kampı Düzenlendi

Bingöl'de Babalar Günü'ne Özel Doğa Kampı Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Babalar Günü vesilesiyle, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü’nün koordinesiyle düzenlenen kamp, Gökçeli köyünde, yaklaşık 1600 rakımda bulunan Gölbaşı Gölü çevresinde yapıldı.

Doğa ile Buluşma Fırsatı

Etkinliğe katılan babalar ve çocukları, gölün çevresinde yürüyüş yaparak, doğal güzelliklerin keyfini çıkardı. Ayrıca, annelerin de yer aldığı kamp etkinliğinde katılımcılar, kar ve yağmur sularıyla oluşan gölün eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Eğlenceli Aktiviteler

Etkinlik sırasında çocuklar, ip atlama oyunu gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı. Akşam saatlerinde ise anne ve babalarıyla birlikte yakılan kamp ateşi etrafında bir araya gelerek, samimi sohbetler eşliğinde vakit geçirdi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Bingöl DKMP Müdürü Erkan Davran’ın da katıldığı etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katkı sundu. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara hem doğa ile buluşma hem de aile bağlarını güçlendirme fırsatı sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

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