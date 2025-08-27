Bingöl'de balık pulu hastası evladına ömrünü adayan anne

Genç ilçesinde Nihal Ortak, 14 yıldır oğlunun yaşam mücadelesini sürdürüyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Nihal Ortak, balık pulu (iktiyozis) hastası oğluna tüm yaşamını adadı.

Ortak'ın ilk çocuğu 24 yıl önce sağlıklı doğarken, ikinci çocuğu Bilal Ortak doğum sırasında beyin felci geçirdi ve doğuştan halk arasında 'balık pulu' olarak bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis tanısı kondu. Bilal, 8 yaşında vefat etti.

Daha sonra dünyaya gelen oğluna Arda adını veren Ortak, Arda'nın da doğuştan iktiyozis hastası olduğunu ve doktorların beyincik bölgesinde bir yağ bezesi büyüdüğü teşhisini koyduğunu aktardı. Ortak, doktorların Arda'nın 20 yaşından sonra tat alma ve görme duyusunu kaybedeceğini bildirdiğini söyledi.

Ortak, 14 yaşındaki ve 14 kilogram ağırlığındaki Arda'nın günlük bakımında tek başına olduğunu belirtti. Oğlunu Elazığ ve İstanbul'daki birçok hastaneye götürdüğünü anlatan anne, hastalığın ilerlediğini ve ileriki yıllarda ciddi kayıplara yol açacağını vurguladı.

Ortak, evde yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: 'Ben olmasam kimse Arda'nın acıktığını, susadığını anlamıyor. Hayatı tamamen bana bağlı.' Üç yıl içinde ev içi kazalar nedeniyle yedi kez zorluk yaşadıklarını, merdiven düşmeleri ve yoğun bakım süreçleri geçirdiklerini, kendisinin de ayak kemiğinin iki yerden kırıldığını söyledi.

Gece uyuyamayan Arda'nın sürekli yanında olmak zorunda olduğunu dile getiren Ortak, 'Onsuz bir şey düşünemiyorum. Hayatımın her günü onunla geçiyor. Kendime ait bir vaktim yok.' ifadelerini kullandı.

Toplumsal yaşamının büyük ölçüde tükendiğini, tüm zamanını oğlunun bakımına ayırdığını belirten Ortak, 'Bir daha dünyaya gelsem bana deseler ki Arda'yı doğurur musun? Evet doğururum. Arda hayatı çok seviyor.' diyerek duygularını paylaştı.

Arda'yı bebek arabasıyla gezdirdiğini, fiziksel yükün ağır olduğunu ancak tüm zorluklara rağmen evladını çok sevdiğini söyleyen Ortak, 'Onu bırakmak istemiyorum. Hayatı onunla yaşayıp onunla bitirmek istiyorum. Onsuz bir şey düşünemiyorum çünkü o çok çaresiz. Kimse benim gibi ona bakamaz.' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

