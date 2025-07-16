Bingöl'de Bin 651 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu!

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, bin 651 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışma yürüttü.

Detaylar ve Yapılan Aramalar

Ekipler, Genç ilçesi kırsalında 3 farklı noktada gerçekleştirdikleri aramalarda büyük bir başarıya imza attı ve bin 651 kök keneviri ele geçirdi. Bu durum, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının ne denli kararlı olduğunu gösteriyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Ele geçirilen Hint kenevirleri ile ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldığı belirtildi. Uyuşturucuyla mücadele, toplum sağlığını koruma açısından büyük önem taşıyor.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1651 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1651 kök Hint keneviri ele geçirildi.