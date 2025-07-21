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Bingöl'de Hayırsever İş İnsanı 8 Derslikli Okul Yaptıracak

Bingöl'de hayırsever Yusuf Korkmaz, 8 derslikli özel eğitim meslek okulu inşaatına başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:07
Bingöl'de Hayırsever İş İnsanı 8 Derslikli Okul Yaptıracak

Bingöl'de 8 Derslikli Okul İçin Protokol İmzalandı

Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz, kente 8 derslikli bir okul yaptıracak. Vali Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde, depreme dayanıksız okulların yerine yenilerinin yapılması amacıyla sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Korkmaz tarafından inşa edilecek okulun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol Töreni ve Açıklamalar

Bingöl Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, Vali Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Yusuf Korkmaz, yeni okulun inşası için protokol imzaladı. Vali Usta burada yaptığı açıklamada, hayırsever iş insanları ile iş birliği içinde okulların yapımına devam ettiklerini vurguladı. Korkmaz tarafından yapılacak okulun, özel eğitim meslek okulu olacağını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Yusuf Bey sağ olsun talebimizi kırmadı. Böyle bir ihtiyacımızı kendisine ilettiğimizde bizi gayet memnuniyetle ve makul bir şekilde karşıladı. Okulumuzu inşallah aralık ayına kadar bitirip Bingöl'ümüze kazandıracağız."

Korkmaz'dan Vaatler ve Teşekkür

Vali Usta, Yusuf Korkmaz ve oğlu Kadir Korkmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni okulun Bingöl ve millete hayırlı olmasını diledi. İş insanı Korkmaz ise, okul inşasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapacağım okul örnek bir okul olacak, tüm işçiliklerinden malzemesine kadar. Güzel bir okul yapacağım. En kısa zamanda size teslim edeceğim." dedi. Ayrıca, Vali Usta'ya okul inşaatına vesile olduğu için teşekkür etti.

Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek. Bu...

Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek. Bu kapsamda Valilikte düzenlenen törende, Vali Ahmet Hamdi Usta (ortada), İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel (solda) ve Yusuf Korkmaz (sağda) arasında inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek. Bu...

Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek. Bu kapsamda Valilikte düzenlenen törende, Vali Ahmet Hamdi Usta (ortada), İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel (solda) ve Yusuf Korkmaz (sağda) arasında inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

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