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Bingöl'de Kar Nedeniyle Eğitim 1 Gün Tatil Edildi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:28
Bingöl'de Kar Nedeniyle Eğitim 1 Gün Tatil Edildi

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Bingöl'de, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verileceği duyuruldu. Valilikten yapılan resmi açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının sürdüğü ve bu sebeple eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hem resmi hem de özel eğitim kurumlarının yarın tatil edileceği ifade edilerek, bu kararın öğrencilerin güvenliği için alındığı vurgulandı. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, öğrencilere yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kar tatilinin bir gün uzatıldığını belirtti. Vali Usta, "Pazartesiye kadar 3 gün tatil yapacaksınız. Yarın da dinlenin, uykunuzu iyice alın, kuvvetli bir kahvaltı yapın. Cumartesi ve pazar derslerinize iyi çalışıp pazartesi günü hazır gelin. Haydi, iyi tatiller!" ifadelerini kullandı.

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