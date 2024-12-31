Bingöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bingöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpışması

Bingöl-Muş Bulvarı'nda, A.A.'nın kullandığı 01 AUK 932 plakalı motosiklet, Y.Y. yönetimindeki 12 AAK 552 plakalı otomobille çarpışarak korkunç bir kazaya yol açtı. Çarpışma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde gerçekleşti.

Kazada, motosiklette bulunan A.A. ve İ.C. ile otomobildeki N.Y. yaralandı. Olayın ardından, bölgedeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna girmek üzere şerit değiştiren otomobile motosikletin çarptığı ve motosikletteki bir kişinin otomobilin üzerinden savrulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.