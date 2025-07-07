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Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Ekinyolu köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:43
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Ekinyolu köyü sınırlarında meydana gelen orman yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alanda etkisini gösterdi.

Yangının çıktığı ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgedeki yangın sonrası soğutma çalışmaları hala devam etmekle birlikte, ekipler canla başla çalışarak ormanlık alanın güvenli hale gelmesini sağlamaya çalışıyor.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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