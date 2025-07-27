Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Yangın Söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü yakınlarındaki Yağmurlu mezrasında, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tehdit oluşturdu. İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan ekipler, yoğun bir mücadeleyle yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.