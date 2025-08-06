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Bingöl'de Osmanlı-Rus Savaşının İzleri Gün Yüzüne Çıktı

Bingöl'ün Şerafettin Dağları'nda Abdullah Kuş, Osmanlı-Rus Savaşına ait kalıntıları bularak tarih bilincini artırıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:56
Bingöl'de Osmanlı-Rus Savaşının İzleri Gün Yüzüne Çıktı

Bingöl'ün Şerafettin Dağları, Osmanlı-Rus Savaşı'nın izlerini gün yüzüne çıkaran önemli bir alan olarak dikkat çekiyor. Kocaeli'de yaşayan 64 yaşındaki Abdullah Kuş, gençliğinde hayvancılık yaptığı bu dağlarda, savaş dönemine ait çeşitli mühimmat ve malzemeler buldu.

1916-1917 yılları arasında yaşanan savaşın kalıntılarını toplayarak mini bir müze oluşturan Kuş, yıl boyunca topladığı parçaları köyünde sergilemeye başladı. Bulduğu malzemeler arasında mermiler, şarapnel parçaları ve at nalı gibi ürünler yer alıyor.

2024'te Sit Alanı İlan Edilecek

Abdullah Kuş ve yakınları, 2024'te bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Gelen talepler üzerine Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da bölgeyi incelemeye aldı ve sonunda sit alanı ilan edilmesi kararı verildi.

Kültürel Bilinç ve Tarihi Farkındalık

Kuş, yetiştirdiği fidan gibi torunu Muhammed Mervan Kuş’un da tarihle ilgili bilgilerini artırmasını sağlamaktadır. Abdullah Kuş, geçmişte topladığı savaş malzemelerinin değerini küçümseyerek hurdacıya verdiğini, fakat gördüğü müzeler sonrasında tarihsel bilincinin arttığını vurguladı:

"Bu savaş malzemeleri, vatanın kıymetini bilmemiz için önemlidir. Her yıl köyüme gelerek bu alanda araştırma yapıyorum ve bulduklarımı sergiliyorum. Bu toprağın ne kadar kıymetli olduğunu insanlara anlatmak istiyorum."

Tarihi Araştırmalar Devam Ediyor

Bingöl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nebi Butasım, bölgede yapılan saha araştırmalarının geçmişteki çatışmalara dair önemli buluntular sağladığını ifade etti. Araştırmalar, 2019 yılından bu yana devam ediyor ve bölgede çok sayıda savaş kalıntısının varlığı tespit edildi.

Abdullah Kuş’un oluşturduğu bu mini müze, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda bir tarih bilinci oluşturma platformu olarak öne çıkıyor. Bu sayede, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler, geçmişin izlerini görerek tarihe tanıklık etme fırsatı buluyor.

Bingöllü 64 yaşındaki Abdullah Kuş, 1916-1917 yıllarında bölgede yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan...

Bingöllü 64 yaşındaki Abdullah Kuş, 1916-1917 yıllarında bölgede yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma mühimmatı bularak oluşturduğu bölümde teşhire sunuyor. Kuş, yıllar içerisinde savaş zamanından kalan mermi, şarapnel parçası, at nalı gibi çeşitli malzemeler buldu.

Bingöllü 64 yaşındaki Abdullah Kuş, 1916-1917 yıllarında bölgede yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan...

Bingöllü 64 yaşındaki Abdullah Kuş, 1916-1917 yıllarında bölgede yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma mühimmatı bularak oluşturduğu bölümde teşhire sunuyor. Kuş, yıllar içerisinde savaş zamanından kalan mermi, şarapnel parçası, at nalı gibi çeşitli malzemeler buldu.

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