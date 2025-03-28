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Bingöl'de Otomobil Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:31
Bingöl'de Otomobil Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Mart'ta kent merkezinde park halindeki bir otomobilin çalındığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracın izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen zanlılar, aracı kaza yaparak terk ettikten sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çalınan aracın hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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