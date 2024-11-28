Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Terör Propagandası Operasyonu

Bingöl'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 kişinin terör örgütü ile ilgili faaliyet gösterdiğini tespit ettiği bildirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan tespitlerin ardından, ekipler şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete sevk edileceği belirtildi.

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