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Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:36
Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Terör Propagandası Operasyonu

Bingöl'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 kişinin terör örgütü ile ilgili faaliyet gösterdiğini tespit ettiği bildirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan tespitlerin ardından, ekipler şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete sevk edileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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