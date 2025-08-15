Bingöl'de Toplu Sünnet Şöleni: 15 Çocuk Coşkuyla Sünnet Edildi

Bingöl'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kentteki bir düğün salonunda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında 15 çocuk sünnet kıyafetleriyle katıldı.

Şölenin Akışı

Sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, Bingöl Ulu Cami'de okunan duanın ardından oyun parkında eğlendi. Program kapsamında çocuklara hamburger ikram edildi ve palyaço gösterileri ile keyifli anlar yaşandı.

Etkinlikte ayrıca her çocuğa altın ve bisiklet hediye edildi.

Katılımcılar ve Açıklama

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mustafa Uğur Özyaramış, bu tür organizasyonların yardımlaşma ve dayanışma ruhunu sürdürmek adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Programa, Bingöl İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk, Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadri Mert ile aileler katıldı.

