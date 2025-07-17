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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1520 Kök Hint Keneviri ve 4000 Kök Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ve 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 18:41
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1520 Kök Hint Keneviri ve 4000 Kök Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında, 1520 kök Hint keneviri ile 4000 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Genç ilçesi kırsalında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen Aramalar

Operasyon kapsamında ekipler, dört farklı noktada yaptıkları aramalarda toplamda 1520 kök Hint keneviri ve 4000 kök skunk bitkisini ele geçirdi. Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi...

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi...

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi

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