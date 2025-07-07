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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 17:12
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Ekipleri Operasyona İmza Attı

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Doğanca Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu, 17 kilo 936 gram esrar bulundu. Olayla ilgili dört şüpheli Jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemleri sürdürülmektedir.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi...

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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