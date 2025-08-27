Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü: Narkotik ekipleri ikametlere operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 305 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 715 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.