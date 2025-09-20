Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı; 1 kilo 782 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 00:17
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada 1 kilo 782 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı....

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yapılan aramada 1 kilo 782 gram kubar esrar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı
2
Bursa'da 'Sağlıkta Su ve Önemi' Konferansı: Su Tasarrufu ve Kuraklık Uyarısı
3
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama
4
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Doğankent'te 8 Kişi Kurtarıldı
5
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
6
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek