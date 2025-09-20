Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada 1 kilo 782 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

