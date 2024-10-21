Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 542 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen kapsamlı bir operasyon sonucu iki araçta toplam 542 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, bu başarılı çalışmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda iki aracı durdurdu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, araçlarda bulunan 542 kilogram esrar ele geçirildi. Aynı zamanda araçlarda bulunan üç şüpheli ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

Vali Usta, bu tür operasyonlarla Bingöl'de zehir tacirlerine geçit vermeyeceklerini belirtti.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.