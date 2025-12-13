DOLAR
Malatya'da Huzur ve Güven Uygulaması: 444 Polis Görevde

Malatya'da 444 polisin katılımıyla kent genelinde huzur-güven uygulaması yapıldı; binlerce kişi, araç ve iş yeri denetlendi, silah ele geçirildi ve cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:54
Malatya'da Huzur ve Güven Uygulaması: 444 Polis Görevde

Malatya'da Huzur ve Güven Uygulaması

Malatya genelinde güven ortamını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlara 444 polis katıldı. Uygulama, kent merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı yürütüldü.

Uygulamanın kapsamı ve yapılan denetimler

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 32 ekip ve 84 personelle yapılan huzur-güven uygulamasında genel asayişe yönelik kontroller yoğun şekilde sürdürüldü. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 813 kişi sorgulanırken, 57 iş yeri denetlendi.

İl genelinde 13 ilçede 44 noktada ve umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlere toplam 444 personel katıldı. Denetimlerde toplam 4 bin 161 şahıs, bin 55 araç ve 116 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Ele geçirilenler ve uygulanan işlemler

Yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında tutanak tanzim edildi.

Denetimler sırasında kapalı alanda sigara içilmesi ve sigortasız işçi çalıştırılması nedeniyle 2 iş yerine işlem yapıldı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 83 araca idari para cezası uygulandı.

