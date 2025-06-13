Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Kişi Ağır Yaralı

Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, 3 kişiyi ağır yaralı bıraktı. M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkiindeki köprüde refüje çarparak devrildi.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kazada, otobüs sürücüsü ile birlikte geçirdiği kazada H.A. (27) ve M.S. (22) isimli yolcular ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ağır yaralı olan sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yolcular ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.